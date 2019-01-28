أمطار الفجر على ينبع وأملج والعيص والعلا .. غزيرة والسماء ملبدة بالغيوم

"الأرصاد" تنبّه لاستمرارها على المدينة .. و"المدني" يجدّد تحذيراته لأهالي المنطقة

شهدت محافظة ينبع ومدينة ينبع الصناعية ومراكز شمال ينبع ومركز ينبع النخل ومحافظة بدر، فجر اليوم الإثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وتركزت غزارة الأمطار على محافظات: أملج والعيص والعلا؛ سالت على أثرها الأودية والشعاب في مساراتها الطبيعية حيث مازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وشملت الأمطار: شثاث والرويضات والشبحة والدقم والفرع ورخو والنجف وريع السهلة والهيم والمرامية والشدخ ونبط والحسى وطريق واسط؛ شمالي محافظة بدر، والخشرمة والمرتفعات الجبلية، وبعضاً من المراكز والقرى، كما تسبّبت السيول التي شهدها الطريق الواصل بين محافظة أملج - العيص، والطريق الرابط بين ينبع - العيص، في قطع الطريق الرئيس الذي توقف لساعات عدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً متقدماً يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنوّرة.

وأضافت "الأرصاد"، أن الحالة تشمل: ينبع والعيص وخيبر والرايس والفقرة تمتد إلى الحناكية ومهد الذهب تشمل الطريق الساحلي والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تنتهي الساعة الثانية عشرة من اليوم الإثنين.

فيما جدّد الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة تحذيراته للمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

وأهابت مديرية الدفاع المدني، بقائدي المركبات، الانتباه في أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والتأكد من سلامة الطرق واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.