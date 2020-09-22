المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية

الأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساء وتشمل 4 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، العلا، المهد، ينبع)، تستمر حتى الساعة السابعة مساء.