المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية

الأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساء وتشمل 4 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، العلا، المهد، ينبع)، تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

17

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 08:50 AM

الأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساء وتشمل 4 محافظات

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 1,099

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، العلا، المهد، ينبع)، تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020