أمطار الباحة .. "المدني" تدعو للحيطة و"المرور" يحذّر من الضباب

دعوات للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها

جدّدت مديرية الدفاع المدني بالباحة، التنبيه بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات نتيجة ما تشهده المنطقة من حالة مطرية، ومن أهمهما الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبّهت، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

كما حذّر مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة, وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي؛ قائدي المركبات بمختلف أنواعها، إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية بسبب الضباب الكثيف, مؤكداً أن رجال المرور المنطقة يُوجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة وبالقرب من المدارس من أجل متابعة انسيابية المرور وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.