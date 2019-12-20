شاهد.. حفل ختام أنشطة "مدني الجموم" الرياضية وتسليم الكأس والميداليات

بطولة استمرت شهراً شملت مسابقات ارتداء الملابس الوقائية و"الطائرة والقدم"

أقامت إدارة الدفاع المدني بالجموم، مساء الأربعاء، الحفل الختامي للأنشطة الرياضية بإدارة الدفاع المدني بالجموم؛ بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري ومدير إدارة الدفاع المدني بالجموم العقيد سعد الربيعي.

استمرت البطولة لمدة شهر وشملت عددًا من المنافسات بين رجال الدفاع المدني كمسابقة سرعة ارتداء الملابس الوقائية ومسابقات السباحة والغوص واختراق الضاحية وكرة الطائرة والقدم.

وشاركت الإدارة وجميع مراكزها في البطولة بعدد 100 فرد في جميع الأنشطة، وفِي ختام الحفل سلم مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري الفائزين الكأس والميداليات.