"أخضر الناشئين" يتأهل للدور الثاني من بطولة غرب آسيا

هزم الكويت بسداسية وتصدر المجموعة

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً إلى الدور الثاني من بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، وذلك بعد تغلبه على منتخب الكويت بنتيجة 6-1.

سجل أهداف الأخضر مهند براح "هدفين"، وهدف لكل من عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، وليد عياش، علي عبدالرؤوف.

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين على العراق والكويت.

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06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440 01:15 AM

هزم الكويت بسداسية وتصدر المجموعة

"أخضر الناشئين" يتأهل للدور الثاني من بطولة غرب آسيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً إلى الدور الثاني من بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، وذلك بعد تغلبه على منتخب الكويت بنتيجة 6-1.

سجل أهداف الأخضر مهند براح "هدفين"، وهدف لكل من عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، وليد عياش، علي عبدالرؤوف.

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين على العراق والكويت.

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