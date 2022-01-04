بغطاء التحالف.. ألوية العمالقة تتقدم في محور "بيحان-شبوة"

المعارك تتجدد بالجبهة الجنوبية لمأرب.. وتدمير تعزيزات حوثية

تجددت المعارك على الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب اليمنية، وتمكّن الطيران التابع لقوات تحالف دعم الشرعية من تدمير تعزيزات للميليشيات الحوثية.

وتحت غطاء وفّره التحالف، تتقدم ألوية العمالقة في محور "بيحان-شبوة"، محققة مكاسب ميدانية على حساب الميليشيات الحوثية.

وكانت قد أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 100 من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع قوات ألوية العمالقة وغارات التحالف العربي، في محافظتَي شبوة والبيضاء.

وطال القصف الجوي مركبات عسكرية للحوثيين في بيحان ومنصة صواريخ كاتيوشا، إضافة إلى منصة صاروخية لصواريخ باليستية في محافظة البيضاء المجاورة.

وواصلت ألوية العمالقة تقدمها في جبهات غربي محافظة شبوة، وخاضت معارك عنيفة مساء الإثنين مع ميليشيات الحوثي في مناطق طوال السادة والنقوب ومحيط منطقة الحِمى.

كما عززت ألوية العمالقة مواقعها في عسيلان والمناطق المحررة أخيراً، ودفعت بمزيد من القوات إلى غربي شبوة استعداداً لبدء معركة تحرير بيحان.