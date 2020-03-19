"أمين مكة" يوجّه بعودة موظفي الأمانة والبلديات إلى أعمالهم فوراً

"القويحص": عملنا في البلديات ومتابعة المحال يتطلب وجود الجميع

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بعودة جميع موظفي الأمانة والبلديات إلى أعمالهم بشكل فوري.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" قال فيه القويحص: "القرار السامي يوجّه بالعمل عن بعد وليس إجازات، وعملنا في البلديات، وما نقوم به من جهود كبيرة من تعقيم داخل المدينة وإغلاق المحال التجارية ومتابعتها يتطلب وجود الموظفين على رأس العمل في البلديات، وكذلك في مقر مبنى الأمانة الرئيسي".

وأضاف "القويحص": كان لزاماً وجود جميع موظفي الأمانة والبلديات الفرعية على رأس العمل، لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن جهود موظفي المكاتب مكمّلة لعمل العاملين في الميدان.

ولفت إلى أن التوجيه يتطلب عودتهم إلى أعمالهم كالمعتاد وفقاً للأمر السامي.