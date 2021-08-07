إلغاء رخص وإغلاق 23 محلاً تجاريًا بـ"نكاسة مكة"

لعدم تجاوب ملاكها مع "البلدية"

ألغت أمانة العاصمة المقدسة 23 رخصة محل تجاري بحي النكاسة بمكة المكرمة وأغلقتها؛ لعدم صحة واكتمال المرفقات المطلوبة وعدم تجاوب ملاكها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وتفصيلاً؛ أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 23 محلاً تجاريًا في حي التقوى "النكاسة"؛ لعدم صحة واكتمال المرفقات المطلوبة، وعدم تجاوب ملاكها، ما دفع "البلدية" إلى إلغاء الرخص، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

أمانة العاصمة المقدسة

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07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 09:59 PM

لعدم تجاوب ملاكها مع "البلدية"

إلغاء رخص وإغلاق 23 محلاً تجاريًا بـ"نكاسة مكة"

عبدالرزاق البجالي

الرياض

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ألغت أمانة العاصمة المقدسة 23 رخصة محل تجاري بحي النكاسة بمكة المكرمة وأغلقتها؛ لعدم صحة واكتمال المرفقات المطلوبة وعدم تجاوب ملاكها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وتفصيلاً؛ أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 23 محلاً تجاريًا في حي التقوى "النكاسة"؛ لعدم صحة واكتمال المرفقات المطلوبة، وعدم تجاوب ملاكها، ما دفع "البلدية" إلى إلغاء الرخص، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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