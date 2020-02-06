"السم والدم والدسم".. "الزعاق": اليوم أول "العقارب".. 3 موجات برد تتخلله

قال: موسـم مدته 39 يومًا مقسمة على ثلاثة نجـوم وكل نجـم 13 يومًا

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم أول موسم العقارب ومدتها (39) يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم وكل نجم (13) يومًا.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "عند العامة تسمى (السم والدم والدسم)، وأغلب أيامها معتدلة وتتخللها ثلاث موجات باردة، الأولى تسمى موجة السم، والثانية تسمى موجة الدم، والثالثة تسمى موجة الدسم، ومنتصف الأسبوع القادم نستقبل موجة السم".