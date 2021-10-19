الشرقية.. إغلاق منشأتين وضبط 78 مخالفة للاحترازات

"الأمانة" نفّذت 1340 جولة في الأسواق والمراكز التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1340 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين وضبط 78 مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، والأنظمة البلدية.

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

ودَعت أمانة الشرقية، الجميع، إلى التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.