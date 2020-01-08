"الدفاع الأمريكية": إيران أطلقت 12 صاروخاً باليستياً على قاعدتين عسكريتين عراقيتين

"عين الأسد" و"أربيل" .. تستضيفان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخاً باليستياً من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان؛ في بيان: "نعمل على تقييم أولي للأضرار"؛ مشيراً إلى أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.