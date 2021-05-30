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من ضمنها التقدم في العمر والتهاب الأمعاء لفترات طويلة والأغذية قليلة الألياف

6 ‏عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.. تعرّف عليها

نشر مستشفى حراء العام بمكة المكرمة؛ 6 عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وتضمنت العوامل الستة: التقدم في العمر، والتهاب الأمعاء لفترات طويلة، وتاريخ عائلي لسرطان القولون والمستقيم، والأغذية قليلة الألياف كثيرة الدهون واللحم الأحمر أو اللحم المصنع، وقلة الأنشطة الرياضية، ومرض السكري والسمنة.