"الصحة": تسجيل 546 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 794 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، تسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 450244 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 794 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 525559 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8439 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6246 والحالات الحرجة 1273 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، تسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 450244 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 794 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 525559 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8439 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6246 والحالات الحرجة 1273 حالة.