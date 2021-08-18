"الصحة": تسجيل 546 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 794 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، تسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 450244 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 794 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 525559 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8439 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6246 والحالات الحرجة 1273 حالة.