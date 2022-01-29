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تنافس فيها "42" لاعباً بينهم مصنفون دولياً من 6 جنسيات

"نادي الجيل الرياضي" ينظم بطولة الأحساء للشطرنج السريع

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أقامت إدارة نادي الجيل الرياضي بالأحساء بطولة "الأحساء للشطرنج السريع" لعام "2022م" بالنظام السويسري "Swiss System" المتعارف عليها دولياً في اتحاد العالم للشطرنج "FIDE" الذي يضمن تحديد مراكز اللاعبين من خلال احتساب نقاط اللاعبين المتنافسين.



وتدور المسابقة حول سبع جولات زمن كل جولة عشر دقائق، مع إضافة خمس ثواني مع كل نقلة، وقد اشتملت البطولة على مشاركة نخبة من لاعبي المنطقة الشرقية بعدد 42 لاعبًا من مختلف الجنسيات، برعاية مطعم ستاك برجر، والتي أقيمت في مقهى جوفريز بالهفوف.



وحظيت البطولة بتفاعل وحضور مميز من الجماهير والمهتمين بلعبة الشطرنج من كلا الجنسين، والتي ساهمت في زيادة التنافس بين اللاعبين، بمتابعة واهتمام مباشر من الاتحاد السعودي للشطرنج الذي يسعى جاهدًا ومن خلال هذه البطولات لنشر لعبة الشطرنج وسط المجتمع السعودي، مع تقديم الدعم الذي يكفل تحقيق التنمية المستدامة لرياضة الشطرنج وتطوير المستويات الفنية للاعبين واللاعبات والحكام في جميع فئات هذا الوطن الغالي.



وتكونت لجنة التحكيم والتنظيم من مجموعة من الأعضاء؛ وهم: رئيسة لجنة التنظيم والتحكيم ميثاء بنت عبدالرحمن العتيبي، رئيس التحكيم عبدالله بن عبدالعزيز العقار، رئيس التنظيم فايز عبدالرحمن الدوسري.



وجاءت النتائج بتتويج الخمسة الأوائل في الترتيب النهائي بالبطولة، إضافة إلى توزيع شهادات لجميع المشاركين.



ونال جوائز المسابقة كل من: المركز الأول حسام عبدالحافظ "مصري"، الثاني صلاح الضلاعي "يمني"، الثالث عبدالعزيز الزامل "سعودي"، الرابع إبراهيم المطلق "سعودي"، الخامس Odeyemi babatunde "نيجيري".



وعبرت رئيسة لجنة التنظيم والتحكيم ميثاء بنت عبدالرحمن العتيبي، عن سعادتها بنجاح "بطولة الشطرنج السريع"، والتي أقيمت بمدينة الهفوف الأحساء وتعد الفريدة من نوعها، على أمل ألا تكون الأخيرة، والتي تنافس فيها "42" لاعبًا من أبرز نجوم الشطرنج على كأس بطولة، كان من بينهم أبطال مصنفون دولياً من ست جنسيات مختلفة، ليتوج بكأس البطولة البطل المصري "حسام عبدالحافظ".