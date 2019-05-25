وزير بوسني سابق: للمملكة أفضال كبيرة على شعبنا ومواقفها معنا تاريخية

"غانتش": دعمتنا دبلوماسياً واجتماعياً ومساندتها لن ينساها الشعب البوسني

أكّد الدكتور أيوب غانتش؛ عضو مجلس الوزراء سابقاً في البوسنة والهرسك، أن للمملكة العربية السعودية دوراً كبيراً وعظيماً بدءاً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمهما الله -، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - إبّان الحرب على البوسنة، ومنها مسيرة الدفاع عن البوسنة والهرسك والدعم الدبلوماسي في أنحاء العالم.

وقال غانتش؛ إن للمملكة تأثيراً في الدول العربية والإسلامية وكان حينها -بفضل السعودية- صوتنا مسموعاً والقضية البوسنية والدبلوماسية قوية وأهدت المملكة العربية السعودية في أيام الحرب على البوسنة مبنى ليكون مقراً للبوسنة دعماً وتضامناً معها وفي موقع متميز بجانب وزارة الخارجية الأمريكية وفي الوقت نفسه كنا في البوسنة والهرسك نتسلم من السعودية دعماً مالياً نحن بحاجة إليه تلك الأيام، وكانت تساعد عدداً كبيراً من المهاجرين في الدول الأخرى.

وبيّن أيوب غانتش؛ أن السعودية واستمرارا لدعمها للبوسنيين كانت تدعم المهاجرين والمشردين منهم في الدول الأوروبية وتدفع رواتب للمعلمين البوسنيين وتعلم الأطفال لغتهم البوسنية، وتم تعليم وتدريس هؤلاء الأطفال بدعم من المملكة العربية السعودية، وإن كانوا خارج البوسنة ومشردين، وعديد منهم الآن يعملون بمراتب عالية أطباء ومعلمين وعدد منهم عاد للبوسنة وآخرون استقروا في عدد من الدول.

ولفت إلى أن المملكة واصلت دعمها ومساندتها بعد الحرب ومن أبرز ما قدمته للبوسنة وشعبها هي مدينة برجكو بوابة البوسنة من جهة الشمال وكانت هذه المنطقة مهمة للمسلمين في البوسنة والهرسك حيث قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تلك الأعوام بتأمين دعم مالي لإقامة ١٤٠٠ منزل للمسلمين في هذه المدينة وثلاثة مساجد وطرق وبنية تحتية كاملة، كما أن للسعودية جهوداً عديدة ومواقف مشرفة وعظيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استطعنا خلالها أن نحافظ على هذه المدينة منذ ذلك الوقت حتى الآن.

واختتم الدكتور أيوب غانتش؛ تصريحه، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين، معربا عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على ما يقدمه لخدمة الدعوة ودعمه اللامحدود لمركز الملك فهد الثقافي في البوسنة والهرسك.