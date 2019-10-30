مكة.. إتلاف 115 كيلوجراماً من الأغذية الفاسدة وضبط مطبخ عشوائي

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً عشوائياً مخالفاً بأحد الأحياء السكنية تديره عمالة مخالفة، حيث يتم إعداد الوجبات الغذائية والحلويات بغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.
وصادرت أمانة العاصمة المقدسة وأتلفت 115 كيلوجراماً مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.أمانة العاصمة المقدسة بلدية العتيبية الفرعية مكة المكرمة
خلال جولة نفذتها بلدية العتيبية الفرعية للتأكد من تطبيق الاشتراطات
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً عشوائياً مخالفاً بأحد الأحياء السكنية تديره عمالة مخالفة، حيث يتم إعداد الوجبات الغذائية والحلويات بغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.
وصادرت أمانة العاصمة المقدسة وأتلفت 115 كيلوجراماً مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.