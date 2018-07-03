أندية تعليم عسير تحتضن أبناء المصطافين

خلال 3 مسارات رئيسة ضمن مشروع "إجازتي 3"

التحق عدد من أبناء وبنات المصطافين والزوار بأندية الأحياء والأندية الموسمية، التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير؛ من خلال 3 مسارات رئيسة ضمن مشروع "إجازتي 3"، بمتابعةٍ من مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية، الرئيس التنفيذي للأندية "سعد الجوني".

وتضمنت المسارات الثلاثة: المسار الترفيهي، والمسار التدريبي والتقني، والمسار التطوعي والسياحي، وذلك من خلال عشرة أندية موسمية للبنين والبنات، فيما تواصل 14 نادي حي للبنين وثمانية أندية حي للبنات برامجها خلال الإجازة الصيفية.

يُذكر أن الأندية تستقبل الطلاب، من الرابعة والنصف عصرًا إلى التاسعة والنصف ​مساءً.