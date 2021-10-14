حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4

بينهم امرأة توفيت متأثرة برصاصة أصابتها في منزلها

أفاد مصدر عسكري بأن عدد قتلى أعمال العنف الدامية في بيروت، اليوم الخميس، ارتفع إلى أربعة، بينهم امرأة توفيت متأثرة برصاصة أصابتها في منزلها.

ونقلت "رويترز" عن مصدر بالجيش اللبناني في وقت سابق اليوم، أن ما لا يقل عن قتيلين سقطا وأصيب سبعة أشخاص في إطلاق نار بالقرب من موقع احتجاج على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

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14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443 02:20 PM

بينهم امرأة توفيت متأثرة برصاصة أصابتها في منزلها

حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد مصدر عسكري بأن عدد قتلى أعمال العنف الدامية في بيروت، اليوم الخميس، ارتفع إلى أربعة، بينهم امرأة توفيت متأثرة برصاصة أصابتها في منزلها.

ونقلت "رويترز" عن مصدر بالجيش اللبناني في وقت سابق اليوم، أن ما لا يقل عن قتيلين سقطا وأصيب سبعة أشخاص في إطلاق نار بالقرب من موقع احتجاج على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

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