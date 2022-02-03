البحرين تُدين إطلاق ثلاث طائرات مسيرة تجاه الإمارات

أشادت بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الإماراتي باعتراضها

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ثلاث طائرات مُسَيّرة باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة؛ في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيدةً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي اعترضت الطائرات ودمرتها بعيدًا عن المناطق السكنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات؛ لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها؛ داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.