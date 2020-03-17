مصادر: لا صحة لما تردد عن عزل المنطقة الشرقية

علمت "سبق" من مصادرها بأنه لا صحة لما تردد عن عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة بأن ما تم تداوله شائعة لا أساس لها من الصحة مشددة على أهمية الابتعاد عن تداول الشائعات والعودة للمواقع الرسمية للتحقق من صحة أي معلومات قبل تداولها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 07:57 PM

مصادر: لا صحة لما تردد عن عزل المنطقة الشرقية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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علمت "سبق" من مصادرها بأنه لا صحة لما تردد عن عزم وزارة الداخلية عزل المنطقة الشرقية ومحافظاتها عن المنطقة الوسطى لمدة 15 يوماً ابتداء من الساعة ١٠ من مساء اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة بأن ما تم تداوله شائعة لا أساس لها من الصحة مشددة على أهمية الابتعاد عن تداول الشائعات والعودة للمواقع الرسمية للتحقق من صحة أي معلومات قبل تداولها.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

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