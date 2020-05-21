ترقية "ناصر الهواملة" إلى رتبة مقدم

صدرت الموافقة الكريمة بترقية ناصر بن محمد الهواملة إلى رتبة مقدم وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة مقدم.





وتلقى المقدم الهواملة التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة الغالية، سائلين الله أن تكون عوناً له في خدمة الدين والمليك والوطن.