"الصحة": تسجيل 348 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 509 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 339615 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 509 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 325839 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5068 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8708 والحالات الحرجة 842 حالة.