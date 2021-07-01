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بعد أن وضعت القرعة الأخضر في المجموعة الحديدية

مدرب المنتخب السعودي الفرنسي "رينارد": علينا الاجتهاد وبذل الجهد للتأهل لمونديال 2022

وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة ، الفرنسي هيرفي رينارد ، نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أوقعت الأخضر السعودي في مجموعة حديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام ، وصفها بالصعبة.

وزاد رينارد: "مجموعتنا صعبة ، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق الهدف، في المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الوقت الكافd لتجميع اللاعبين".