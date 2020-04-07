الوباء يستنزف المخزونات.. نقص أدوية "كورونا" يفزع أوروبا

بعض دول التكتل أصحبت تفتقر لعلاجات الفيروس

تعاني أوروبا التي باتت القارة الأكثر تأثّرًا بالوباء من نقص خطير في الأدوية المستخدمة للتخفيف من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما ينتظر العالم لقاحًا للوباء.

ومن المسكّنات الضرورية إلى وضع أنابيب التنفّس للمرضى الذين يواجهون صعوبات في التنفّس، وصولاً إلى العقاقير المستخدمة لعلاج الملاريا والتي يؤيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدّة استخدامها على المصابين بكوفيد-19، بات الوباء وفقاً لما أوردته "فرانس 24" اليوم (الثلاثاء) يستنزف المخزونات.

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن استمرار توفر الأدوية خصوصًا تلك المستخدمة لمرضى كوفيد-19 بات أمرًا يشكّل مصدر قلق كبيرًا بالنسبة لها.

وبينت الوكالة التي تتخّذ من أمستردام مقرًا وتلعب دورًا تنظيميًا، أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأت تشهد نقصًا في أدوية معيّنة تستخدم لمرضى كوفيد-19 أو تتوقع بأن يحصل هذا النقص قريبًا جداً.

وتعد أوروبا القارة الأكثر تأثّرًا بالوباء، إذ سجّلت أكثر من 50 ألف وفاة حتى الآن، في ظل ضغط شديد على المستشفيات، التي تحاول التعامل مع موجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأطلقت تسعة مستشفيات أوروبية كبرى مناشدة طلبت فيها المساعدة في نهاية مارس (آذار)، إذ طالبت بتعاون دولي لضمان عدم توقف إمدادات الأدوية، التي تستخدم للتخفيف من أعراض المرض.

وحذّرت خصوصًا من نقص العقاقير الضرورية لإنعاش المرضى بما فيها مرخيات العضلات والمهدّئات والمسكنات التي تنفد سريعًا في ظل "غياب" إمكانيات إعادة تخزينها أو على الأقل "عدم كفايتها" جرّاء الوباء.

ودفع ذلك وكالة الأدوية الأوروبية لاتّخاذ إجراءات عاجلة تلزم كل شركة أدوية بالتواصل مباشرة معها لتسريع عملية إبلاغ الجهات المعنية في قطاع الاتحاد الأوروبي بشأن النقص.

وأفادت الوكالة أن لجنة معنية بالنقص في الأدوية الذي تسببه الأحداث الكبرى، وتشمل المفوضية الأوروبية والسلطات المعنية في كل بلد في الاتحاد، ستنظر في كيفية ضمان وصول الإمدادات.