"العنزي" يفتتح الملتقى القانوني الأول بـ"تعليم شرورة"

تضمن تكريماً للطلاب والطالبات المتفوقين

رعى محافظ شرورة، موفق العنزي، نيابة عن أمير منطقة نجران، حفل افتتاح الملتقى القانوني الأول بتعليم شرورة، بمسرح نهج الرواد الأهلية.

جاء ذلك، بحضور مدير تعليم شرورة، د. فايز الأسمري، وعدد من مديري الجهات الحكومية.

تضمن الحفل، فلكلوراً شعبياً ترحيبياً "فن الشرح"، وتكريماً للطلاب والطالبات المتفوقين.

وكانت فعاليات الحفل قد بدأت بالسلام الملكي ثم قرآن كريم، بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الملتقى.

وألقى مدير التعليم، كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، وأكد على أن البناء والتنمية والتطوير هدف إستراتيجي لولاة أمر هذه البلاد المباركة.

وقال إن الدور المهم الذي توليه المملكة لتعزيز الشفافية والقضاء على الممارسات الخارجة عن أطر التشريعات والأنظمة قد أسهم بشكل ملحوظ وملموس في وصولنا إلى مراكز منافسة في التصنيفات العالمية.

وأضاف أنه انطلاقاً من دورنا كجهة تعليمية تحمل على عاتقها مناقشة القضايا العامة وتعزيز ثقافة المشاركة وتوحيد الجهود فقد جاءت فكرة هذا الملتقى بأهدافه الساعية إلى تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية.

وفي نهاية الحفل، جرى تكريم الجهات الحكومية المشاركة في نجاح الملتقى، وقدمت إدارة تعليم شرورة درعاً تذكارياً لراعي الحفل سعادة محافظ شرورة.

يذكر أن الملتقى يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء على برنامج "زوم".