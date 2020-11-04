150 فرصة استثمارية مؤقتة بمواقع عدة تقدمها "بلدية الشقيق" خلال الربيع

"عطيف": تعزيز فرص الاستثمار يأتي في صلب الخطة الموسمية

دعت بلدية الشقيق الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية إلى التقديم عبر منصه فرص حيث طرحت البلدية ٨٠ فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة منها طريق الأمير محمد بن ناصر وشارع الفن والكورنيش الجنوبي والشمالي وطريق مطل البلدية، مع استمرار دراسة لعدد من الفرصة الاستثمارية المؤقتة، ومن المتوقع أن يصل عدد الفرص المطروحة خلال الفترة المقبلة إلى ١٥٠ فرصة.



وفي السياق نفسه، أوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن تعزيز فرص الاستثمار يأتي في صلب خطة البلدية الموسمية، وفي إطار استعدادات البلدية لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والسائحين خلال العام الحالي.



ولفت إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزز الاقتصاد المحلي.