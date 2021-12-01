بعد 24 ساعة من بلاغ الفقد.. دوريات أمن الطائف تعثر على "العتيبي" وتعيده لأسرته

خاله شكر لـ"سبق" على متابعتها واهتمامها بالنشر وطلبها المساعدة من قرائها

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من العثور على المفقود "عبدالعزيز العتيبي" البالغ من العمر 15 عاماً الذي فقد مساء الاثنين الماضي من حي السامر بمدينة جدة.

وفي التفاصيل؛ ذكر خال المفقود لـ"سبق"، بأنه وبحمد الله عثرت الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف على عبدالعزيز، وتواصلوا معنا على الفور، وتم استلامه وهو بخير وصحة جيدة.

وقد نشرت سبق مساء أمس خبراً تحت عنوان: أسرة "العتيبي" تناشد البحث عن ابنها "عبدالعزيز" المفقود من "سامر جدة".

وناشد ذوو المواطن عبدالعزيز العتيبي البحث عنه ابنهم البالغ من العمر 15 عاماً والذي خرج من منزله يوم أمس الاثنين من حي السامر في محافظة جدة ولا يزال مفقوداً.

من جانبه، شكر خال المفقود، الجهات الأمنية ممثلة بدوريات الأمن بمحافظة الطائف على جهودها التي أثمرت بالعثور على الابن عبدالعزيز، كما قدم الشكر الجزيل لصحيفة "سبق" السباقة لفعل الخير، كما أشكرها على المتابعة والاهتمام بالنشر وطلب المساعدة من قراء "سبق".. أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر ويحفظكم جميعاً من كل مكروه.