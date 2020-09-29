"فيسبوك" تتخذ قرارًا صادمًا لكل عشاق لعبة "المزرعة السعيدة"

زينغا: ندرك أن العديد كان معنا منذ البداية.. شكرًا على ما قدمتموه لنا

اتخذت شركة "فيسبوك" الأمريكية، قرارًا وُصف بـ"الصادم" لكل عشاق أحد أشهر ألعاب منصة التواصل الاجتماعي الأشهر، وهي "المزرعة السعيدة".

وأوضحت "فيسبوك" -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- إلى أن شركة "زينغا" المطورة للعبة "المزرعة السعيدة"، سيمكنها الاستمرار في تشغيل اللعبة حتى 31 ديسمبر 2020 فقط.

ولن تسمح بعد ذلك فيسبوك بتحديث أي برمجيات "فلاش بلاير" لكل متصفحات الويب، التي تسمح بتشغيل ألعاب مثل "المزرعة السعيدة".

وقالت زينغا: "نحن ندرك أن العديد منكم كان معنا منذ البداية، وساعد في بناء مجتمع عالمي مذهل من اللاعبين على مر السنين؛ ولكن نود أن نقول لكم شكرًا على كل ما قدمتموه لنا".

وتم إطلاق لعبة "المزرعة السعيدة" عبر فيسبوك عام 2009، وزادت شعبيتها بصورة كبيرة، حتى ظهرت ألعاب أخرى مشابهة لها.

وقالت زينغا: في لعبة "المزرعة السعيدة"، ستكون عمليات الشراء داخلها مستمرة ومتاحة حتى 17 نوفمبر 2020، أما اللعبة نفسها فستكون متاحة حتى 31 ديسمبر.