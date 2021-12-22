"بارونسي": استراتيجية الطيران المدني السعودي ستعزز التنمية الاقتصادية الاجتماعية محلياً ودولياً

أكد أنها ستساهم في زيادة الاتصال والمنافسة وتطوير البنية التحتية المناسبة وزيادة حركة المرور

أكد المدير العام لمجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا باسيفيك ستيفانو بارونسي في تصريح صحفي خلال زيارته للمملكة، أن الاستراتيجية الطموحة لقطاع الطيران المدني في المملكة هي أداة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال بارونسي: سوق النقل الجوي يعد محركاً رئيساً للاقتصاد، ومحفزاً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز تطوير النقل الجوي التجاري بزيادة الاتصال والمنافسة، وتطوير البنية التحتية المناسبة وزيادة حركة المرور من حيث حجم الركاب والبضائع.

وأشاد بقطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية، معتبرًا أنه سيكون له تأثير إيجابي غير مباشر على المنطقة بأكملها، وكذلك العالم.

وأضاف: سوق النقل الجوي المزدهر في المملكة سيفتح البلاد أمام السياحة والتبادل الثقافي والتعليم وفرص التطوير المهني، علاوة على زيادة تجارة السلع والخدمات.

وكشف أنه وفقًا لأحدث بيانات مزود بيانات السفر العالمي "OAG"، تعد وجهتَا "الرياض- جدة" من بين أكثر 5 طرق ازدحامًا في العالم في عام 2021م.

وبيّن أن المطارات في المملكة قامت بعملية انتعاش أسرع من العديد من البلدان الأخرى في المنطقة.

وأردف: "استنادًا إلى أحدث بيانات حركة الركاب "تقارير فلاش ACI - سبتمبر"، فإن إجمالي حركة الركاب في المطارات مثل الرياض "RUH" وجدة "JED" والدمام "DMM"؛ قد تعافى بالفعل إلى ما يقرب من نصف مستوى عام 2019 من حيث عدد الركاب، ويعود ذلك إلى البروتوكولات الصحية القوية وطرح لقاحات تساعد في السيطرة على انتشار "كوفيد-19".

وأكد "بارونسي" أن جائحة "كوفيد-19" أدت إلى انخفاض حاد في حركة الركاب حول العالم، لكن من المتوقع أن ينمو الطلب على السفر الجوي بشكل كبير على المدى الطويل.

وذكر أن مجلس المطارات الدولي يتوقع حركة المطارات العالمية أن تنمو حركة الركاب في الشرق الأوسط + 5.2% كل عام "معدل النمو السنوي الإجمالي" على مدى السنوات العشرين القادمة، أعلى من المتوسط العالمي + 3.7%.