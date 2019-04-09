مصادر: 6 أسباب وراء رفض تشغيل محطة معالجة صرف "قوز صبيا"

تهديدات ومخاطر بيئية من مياه البحيرة وسط شكاوى المواطنين من مراميها

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل من محضر اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها للنظر في وضع تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، وذلك على خلفية التهديدات والمخاطر البيئية من مياه بحيرة الصرف الصحي بوادي صبيا، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين من مراميها التي باتت مواقع تهدد بالأوبئة، ويشكو عدد من السكان القريبين منها.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من "محافظة صبيا والمرور والبلدية وبلدية القوز وهيئة الأرصاد" بخصوص تشغيل محطة الصرف الصحي، وقد تم شخوص اللجنة للموقع، ورأت اللجنة 6 نقاط هي: ألا يتم تشغيل المحطة إلا بعد استكمال التراخيص اللازمة من الإدارات المعنية، وتحديد مسار آمن لحركة صهاريج الصرف الصحي المؤدي إلى محطة المعالجة، مع تحديد فترة ووجود مخرج من الطريق الدولي يؤدي مباشرة إلى محطة المعالجة دون المرور بالقرى المجاورة، وتحديد آليات الصهاريج، وتحديد أسعار النقل؛ نظراً لبعد المسافة، ومتابعة ذلك بالتنسيق بين البلدية والمياه.

وتضمنت مرئيات اللجنة ضرورة استكمال خطة ربط شبكة الصرف الصحي (الخط الناقل) التي تسهم في تقليل حركة وعدد الصهاريج المؤدية إلى المحطة بشكل عاجل جداً.

كما اقترحت إيجاد متعهد أو مستثمر لصهاريج الصرف الصحي لتنظيم واستكمال الاشتراطات النظامية لنقل مياه الصرف الصحي بشكل منظم؛ لكون العمل يدار بصفة عشوائية وعمالة أجنبية، ورأت اللجنة عدم تشغيل المحطة إلا بعد اكتمال الفقرات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل من قبل هيئة الأرصاد وحماية البينة وإيجاد الحلول لخط المياه الفائض.

وبينت المصادر أن عدداً من أعضاء اللجنة المشكّلة قاموا بتدوين "تحفظهم" على التشغيل للمحطة، ومنها ما كان يتحفظ على التشغيل قبل عمل منظومة الصرف الصحي وآخر تحفظ على التشغيل قبل اكتمال المشروع.

يُشار إلى أنه ينتظر أن يتم تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة صبيا؛ حيث إن تشغيل المحطة سيُسهم في إغلاق مرامي الصرف الصحي التي تتواصل منها الشكاوى؛ نظراً لضررها على البيئة ومخاطرها في نقل الأمراض، ومنها بحيرة وادي صبيا التي بات حجمها أضعافاً مضاعفة في الآونة الأخيرة.