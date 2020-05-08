الإمارات: تسجيل 553 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 3837 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 16793 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسجيل تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 174 حالة.

وأشارت إلى شفاء 265 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليكون مجموع حالات الشفاء 3837 حالة.