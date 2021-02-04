فلكية جدة: سماء السعودية ستشهد اقتران كوكبي الزهرة وزحل السبت القادم

يمكن رؤيتهما بتلسكوب منخفض القوة أو منظار قبل شروق الشمس بوقت قصير

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد صبيحة يوم السبت 6 فبراير الجاري، اقتران كوكبي الزهرة وزحل، بالأفق الشرقي؛ حيث سيفصل بينهما 0.4 درجة فقط قبل شروق الشمس بوقت قصير؛ لذا فإن ضوء شفق الصباح سيؤثر على رؤية الاقتران بالعين المجردة.

وكوكب الزهرة أكثر لمعاناً من زحل بحوالي 65 مرة في الوقت الحالي، وسيكونان أمام كوكبة الجدي، ويمكن رؤيتهما سوياً في مجال رؤية تلسكوب منخفض القوة أو من خلال المنظار.

وسيظهر الكوكبان قريبين من بعضهما بالنسبة للراصد؛ لأنهما يقعان على نفس خط الرؤية من الأرض، ولكن ليس في الفضاء لأن كوكب الزهرة يتحرك في مدار يقع ما بين الأرض والشمس، في حين أن زحل يتحرك خلف الأرض، بل وخلف كوكب المشتري، لأن زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس.

جدير بالذكر أنه بعد يوم الاقتران سيستمر الزهرة بالهبوط باتجاه الشمس كل يوم، وسوف يلتقي كوكب المشتري، ويقترن به يوم 11 فبراير الجاري.