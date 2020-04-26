الجهات الأمنية تقبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية في منطقتي القصيم والجوف

في ضوء الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لتطبيق أمر منع التجول، فقد قبضت شرطة منطقة القصيم على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو مخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية وقرار منع التجول، متباهين بذلك من خلال التصوير والنشر، وذلك في محافظة رياض الخبراء، كما تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط أحد عشر مواطنا خالفوا قرار منع التجول وصوروا خروجهم والتباهي بذلك.

وقد جرى إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

فيروس كورونا الجديد منع التجول

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26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 03:22 AM

الجهات الأمنية تقبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية في منطقتي القصيم والجوف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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في ضوء الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لتطبيق أمر منع التجول، فقد قبضت شرطة منطقة القصيم على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو مخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية وقرار منع التجول، متباهين بذلك من خلال التصوير والنشر، وذلك في محافظة رياض الخبراء، كما تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط أحد عشر مواطنا خالفوا قرار منع التجول وصوروا خروجهم والتباهي بذلك.

وقد جرى إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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فيروس كورونا الجديد منع التجول

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