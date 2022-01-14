بهدفي "شراحيلي" و"جونيور".. "الشباب" يرفض الخسارة أمام "الاتفاق"

رفض فريق الشباب الأول لكرة القدم، السقوط أمام مستضيفه الاتفاق، بعد أن حوّل تأخره بهدفين دون مقابل إلى تعادل 2/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدفي "دي سوزا" عند الدقيقة 33، بعد استثماره لتمريرة وليد آزارو.

وفي الدقيقة 37 أضاف "فيليب كيش" الهدف الثاني للاتفاق برأسية رائعة.

وشهد الشوط الأول حضور حارس الشباب فواز القرني، الذي استبسل في إبعاد أكثر من كرة خطره عن مرماه.

وفي الشوط الثاني انتفض الشباب وعاد للمباراة بهدف أول من قذيفة من قدم المدافع أحمد شراحيلي عند الدقيقة 60 بعد استثماره لعرضية "المتألق" فواز الصقور.

ويعود الصقور ليتوج حضوره ويرسل عرضيه مثالية عند الدقيقة 63، وصلت للمتمركز داخل الصندوق الاتفاقي "كارلوس جونيور"، الذي بدوره لاعب كرة مقصيه ولا أروع، استقرت داخل شباك الحارس عبدالله العويشير كهدف تعادل 2/2 للشباب.

وتتصدى العارضة الاتفاقية لتسديدة لاعب الشباب "إيغالو" عند الدقيقة 67.

بتلك النتيجة بلغ الشباب النقطة 33 في المركز الثاني، والاتفاق تاسعاً برصيد 19 نقطة.