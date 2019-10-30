إطلاق اسم عالِم الجغرافيا "معراج مرزا" على أحد شوارع مكة المكرمة

تقديرًا لدوره في إثراء جغرافية وتاريخ العاصمة المقدسة بالبحث والتأليف

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة على أحد الشوارع بمكة المكرمة اسم عالم الجغرافيا المكي "معراج مرزا"، وذلك في بادرة منها تجاه العالم الذي أثرى جغرافية وتاريخ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك تقديرًا لدور"مرزا" في إثراء جغرافية وتاريخ مكة المكرمة بالبحث والدراسة والترجمة والتأليف؛ إذ تم تسمية الشارع الموصل بين شارعَي العباس بن عبدالمطلب وفاطمة الزهراء "ممشى النسيم" باسم ‎شارع معراج مرزا.

ومن أبرز مؤلفات الدكتور معراج مرزا (الأطلس المصوَّر لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأطلس خرائط مكة المكرمة)، وغيرهما الكثير من المؤلفات.