لا تهاون.. إغلاق 16 منشأة بالباحة لا تلتزم بالاحترازات وتحرير 83 مخالفة

فيما أكد "السواط" على تطبيق العقوبات ودعا الجميع إلى الإبلاغ

نفّذت أمانة منطقة الباحة، 3994 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 16 منشأة تجارية، وتحرير 83 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط وتحصيل الغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).