غياب مكتب للأحوال المدنية عن محافظة "أضم" يتفاعل بـ"هاشتاق"

الأهالي طالبوا المسؤولين بضرورة استحداث مكتب لإنهاء معاناتهم

أنشأ أهالي محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة هاشتاقا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان؛ #محافظة_أضم_بلا_أحوال_مدنية طالبوا من خلاله المسؤولين في منطقة مكة المكرمة، بضرورة استحداث مكتب للأحوال المدنية بالمحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى في المنطقة، مشيرين إلى أن بُعد المسافة من أجل إنهاء معاملاتهم المتعلقة بالأحوال من تجديد واستخراج الهويات وغيرها من الخدمات الأخرى يكلفهم الشيء الكثير، ولاسيما أن أقرب فرع يبعد عنهم أكثر من مائة كيلومتر في محافظة الليث.

يأتي هذا الهاشتاق بعد معاناة طويلة قضاها أهالي محافظة أضم في قطع المسافات الطويلة، للمحافظات الأخرى من أجل الحصول على الخدمة الغائبة تمامًا عن محافظتهم.

وجاءت التغريدات على النحو التالي، ومنها: "افتتاح مكتب للأحوال المدنية من أهم ما يحتاج إليه سكان المحافظة ومراكزها ونحن على يقين أن ذلك سيتحقق قريبًا بإذن الله".

وقال آخر: "إلى متى محافظة بحجم أضم من دون أحوال من الظلم محافظة عدد سكانها ٦٠ ألف نسمة ومن دون مكتب للأحوال المدنية".

فيما قال مغرد آخر: "مطلب مهم ينتظره أهالي أضم والمراكز التابعة له، نتمنى من المحافظ الالتفات لمثل هذه المطالب الضرورية".

يُشار إلى أن محافظة أضم الواقعة في الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة تضم أربعة مراكز هي؛ مركز الجائزة، ومركز المرقبان، ومركز حقال، ومركز سوق العين، والعديد من القرى والهجر، ويبلغ عدد سكانها نحو 55 ألف نسمة تقريبًا وتبلغ المساحة الإجمالية 2800كم2، حيث صدر مرسوم ملكي عام 1433 يقضي بتحويل أضم لمحافظة مستقلة بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بعد أن كانت تابعة إداريًا لمحافظة الليث.