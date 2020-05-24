فيديو.. مدير شرطة جازان يعايد منسوبي الأمن العام وينقل لهم تهاني القيادة

أثناء تأدية عملهم في فرض منع التجول الكامل بعدد من النقاط الأمنية بالمنطقة

وثّقت عدسة "سبق" جهود رجال الأمن بمنطقة جازان، صباح يوم العيد، أثناء تأديتهم عملهم في فرض منع التجول الكامل بعدد من النقاط الأمنية.

ووقف مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله الزهيري، على عدد من النقاط الأمنية؛ معايدًا منسوبي الأمن العام في مختلف القطاعات، ناقلًا لهم تهاني القيادة الرشيدة بمناسبة الفطر المبارك، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد.