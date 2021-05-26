انتهك البروتوكول.. الصين تمتنع 3 مرات عن تلقي مكالمة وزير الدفاع الأمريكي

مصادر عسكرية: أوستن أهان وزارة الدفاع الصينية وعليه التحدث مع نظيره

بسبب انتهاكه للبروتوكول، امتنع الجانب الصيني ثلاث مرات، عن تلقي مكالمة هاتفية من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.

وكشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" نقلًا عن مصادر عسكرية، أن "أوستن" لم يطلب التحدث مع وزير الدفاع الصيني، بل مع مسؤول آخر أرفع مستوى.

وأفادت الصحيفة بهذا الشأن، بأن "مصدرًا عسكريًّا صينيًّا، قال: إن سوء تفاهم ظَهَر حين طلب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إجراء محادثة مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شو تشيليانغ؛ مهينًا بالتالي وزارة الدفاع".

وأشار المصدر -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن نظير أوستن من الجانب الصيني هو وزير الدفاع وي فنغي، وليس شو تشيليانغ، الشخص الثاني في هيكل اللجنة العسكرية المركزية التي يرأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأوضح أنه على الرغم من أن المسؤوليْن يقدمان تقارير مباشرة إلى الرئيس الصيني؛ إلا أنه وفقًا للبروتوكول الدبلوماسي؛ يجب أن يكون وزير الدفاع "وي فنغي" هو من يتحاور مع وزير الدفاع الأمريكي.

ولفت خبراء قابلتهم الصحيفة، إلى أن جميع قنوات الاتصال الحكومية الدولية والعسكرية تقريبًا بين الصين والولايات المتحدة، علقت بعد محادثات ثنائية في مارس من هذا العام في ألاسكا، والتي انتهت بفضيحة عامة وتبادل الاتهامات.