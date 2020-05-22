تونس: تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1046

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 1046 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا في تونس، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في حدود 47 وفاة؛ فيما سجل تعافي 883 حالة جديدة، و116 حالة لا تزال حاملة للفيروس هي بصدد المتابعة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 01:37 PM

ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1046

تونس: تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 1046 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا في تونس، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في حدود 47 وفاة؛ فيما سجل تعافي 883 حالة جديدة، و116 حالة لا تزال حاملة للفيروس هي بصدد المتابعة.

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تونس فيروس كورونا الجديد

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