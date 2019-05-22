الإنذار المبكر: سحب رعدية بالرياض وأمطار غزيرة بعسير وجازان

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني الرؤية بالشمالية والشرقية

أصدرت هيئة الأرصاد وعبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الأربعاء، عدة تنبيهات حول حالة الطقس بعدة مناطق خلال الساعات المقبلة.

ونبهت الهيئة منطقة الرياض إلى وجود سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية تبدأ في الحادية عشرة صباحاً وتنتهي مع التاسعة مساء.

وفي تنبيه متقدم أفادت الهيئة بتعرض كل من عسير وجازان لحالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة المصحوبة بتدني الرؤية ونشاط الرياح السطحية، بدأت في المنطقتين من التاسعة صباحاً وتستمر 12 ساعة.

ونبهت الأرصاد كلاً من الحدود الشمالية والشرقية لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني الرؤية ونشاط الرياح السطحية، تبدأ بالمنطقتين في الحادية عشرة صباحاً وتنتهي مع السابعة مساء.