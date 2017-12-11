"رويترز": فرنسا في طريقها لتصدير أول شحنة من القمح الصلد للسعودية

شحنات تتراوح بين 300 ألف و400 ألف طن بحلول نهاية العام القادم

كشفت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يتم تحميل سفينة في موانئ فرنسية مطلة على المحيط الأطلسي هذا الأسبوع بأول شحنة من القمح الصلد الفرنسي تتجه إلى السعودية، ومن المنتظر تحميل المزيد من الشحنات في وقت لاحق من الموسم مع استفادة التجار من مستويات الجودة العالية هذا الموسم.

ومن المتوقع تحميل السفينة التي استأجرتْها شركة إنفيفو التجارية بحمولة قدرها 55 ألف طن من القمح الصلد، تقسم بين ميناء نانت وميناء مونتوار المجاور؛ حيث أكدت إنفيفو بيع القمح إلى المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، لكنها أشارت إلى أن هذا الموسم ذو طبيعة خاصة، وأن هذا البيع لا ينبئ باتجاه هيكلي للتصدير.

وذكر تاجر القمح العالمي لدى إنفيفو "إدوار رينار" أن هذا البيع الأول هو نتيجة الجودة الفريدة لمحصول القمح في 2017، والذي يلبي جميع المتطلبات السعودية من حيث محتوى البروتين والجلوتين.. وغيرهما من جميع المواصفات الأخرى التي تشترطها المؤسسة العامة للحبوب السعودية في مناقصاتها.

وأضاف أن جودة محصول هذا العام ستسمح لفرنسا بالتوريد للمؤسسة العامة للحبوب السعودية حتى نهاية الموسم، مقدرًا أن صادرات البلاد من القمح الصلد إلى السعودية قد تصل لما بين 300 ألف و400 ألف طن بحلول نهاية 2017 - 2018.