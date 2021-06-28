تماشياً مع 2030.. طرح فرص استثمارية متعددة الأنشطة بمخططات ولي العهد بمكة

تهدف إلى تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة، طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية متعددة الأنشطة بمخططات ولي العهد بمكة المكرّمة التي تأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الاستثمار البلدي وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة.

وأشارت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية بالأمانة، إلى طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص"، حيث تشتمل على فرص لإنشاء وتشغيل محطات للوقود ومحال للغاز ومعارض ومحال تجارية ومواقع لبيع مواد البناء الأولية ومخطط الخردة والسكراب والأجور والنفايات.

ودعت الأمانة، المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس، إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.

يُذكر أن الأمانة قد وقعت خلال مطلع الشهر الحالي عقداً لسفلتة مخططات المنح مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، وذلك ضمن خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين ولتعزيز التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدّسة.