"بايدن": أفتخر باختيار الأمريكيين لي لقيادة البلاد

بعد إعلان وسائل إعلام فوزه

أعرب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن اليوم السبت شعوره بالفخر بعد أن اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد.

ويأتي تصريح "بايدن" بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، اليوم فوزه؛ ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 08:08 PM

بعد إعلان وسائل إعلام فوزه

"بايدن": أفتخر باختيار الأمريكيين لي لقيادة البلاد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعرب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن اليوم السبت شعوره بالفخر بعد أن اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد.

ويأتي تصريح "بايدن" بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، اليوم فوزه؛ ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

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