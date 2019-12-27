"هيئة الترفيه": لم نرخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة في "ملهم" بحريملاء

تم منعها والرفع للإمارة

أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول إعلانها في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

الهيئة العامة للترفيه الرياض ملهم حريملاء رأس السنة الميلادية

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27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441 05:38 PM

تم منعها والرفع للإمارة

"هيئة الترفيه": لم نرخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة في "ملهم" بحريملاء

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول إعلانها في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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الهيئة العامة للترفيه الرياض ملهم حريملاء رأس السنة الميلادية

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