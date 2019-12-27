"هيئة الترفيه": لم نرخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة في "ملهم" بحريملاء

تم منعها والرفع للإمارة

أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول إعلانها في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.