26% زيادة في أعداد السياح داخل المملكة.. والجنوب "سيد الموقف"

ضمن حملة ترويجية للسياحة الداخلية تستمر لمدة 105 أيام

أطلقت هيئة السياحة السعودية منذ يونيو الماضي، أكبر حملة ترويجية للسياحة الداخلية في المملكة "تنفس السعودية"، والتي استهدفت 11 موقعاً مختلفا ليصل الإنفاق السياحي إلى أكثر من 6 مليارات ريال سعودي خلال الأسابيع الماضية، منذ انطلاق الحملة.

وشهدت السياحة الداخلية في المملكة زيادة بمعدل 26% مقارنة بعام 2019.

وتلاقي الحملة نجاحاً كبيراً مع تعاقد هيئة السياحة السعودية مع 90 شركة سياحة، والعديد من الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وشركات إدارة الوجهات، لتطوير 100 عرض وحزمة سياحية عبر نقاط أسعار متعددة للعائلات والمجموعات والمسافرين الفرديين.

وشملت العروض، ضمانات أكثر أمانا وإجراءات احترازية للسياح للوقاية من فيروس “كورونا”، وتنوعت الرحلات والانشطة والاماكن التي تستضيف موسم الصيف وفاعلياته لتلبي رغبات جميع المواطنين من مختلف الاعمار، كما اتجه الكثيرون إلى جنوب المملكة في عسير والباحة والطائف ليستمتعوا بالأجواء الباردة والطبيعة الخلابة، ليحتل الجنوب الصدارة بالنسبة للسياحة الداخلية في الفترة الماضية.