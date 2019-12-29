"المسند" يطمئن الجميع: استقرار جوي .. لا برودة قارسة أو أمطار خلال 5 أيام

درجات الحرارة معتدلة

طمأن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند؛ الجميع، بخصوص الأجواء المناخية في المملكة، وتوقّع استقراراً جوياً عاماً، وقال "لا يلوح في الأفق أيُّ حالةٍ مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة".

أما عن درجات الحرارة، فقال المسند، "درجات الحرارة معتدلة، ولا يلوح في الأفق أيُّ موجةٍ باردة قارسة أو دافئة خلال الأيام الخمسة المقبلة".

حالة الطقس استقرار جوي الأرصاد

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29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 08:24 AM

درجات الحرارة معتدلة

"المسند" يطمئن الجميع: استقرار جوي .. لا برودة قارسة أو أمطار خلال 5 أيام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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طمأن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند؛ الجميع، بخصوص الأجواء المناخية في المملكة، وتوقّع استقراراً جوياً عاماً، وقال "لا يلوح في الأفق أيُّ حالةٍ مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة".

أما عن درجات الحرارة، فقال المسند، "درجات الحرارة معتدلة، ولا يلوح في الأفق أيُّ موجةٍ باردة قارسة أو دافئة خلال الأيام الخمسة المقبلة".

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