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للعام الدراسي الماضي.. المشمولون 158 طالباً وطالبة في 89 مدرسة، وهم الفائزون

الجوف: "تكافل" تودِع 79 ألف ريال في حسابات الطلاب المستحقين لجائزة "تفوق"

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أودعت مؤسسة "تكافل" الخيرية لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين 79 ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات من مدارس منطقة الجوف المستحقين لجائزة تفوق.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" عبدالله بن صالح الملحق أن عدد الطلاب والطالبات المشمولين 158 طالباً وطالبة في 89 مدرسة، وهم الفائزين بالجائزة في العام الدراسي الماضي.