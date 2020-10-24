"الصحة": تسجيل 395 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 24 أكتوبر 2020، تسجيل 395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 344552 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 417 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 330995 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5281 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8276 والحالات الحرجة 788 حالة.