"أمير تبوك" يثمّن لولي العهد تدشين عدد من المشروعات السكنية والطبية

بتكلفة إجمالية أكثر من أربعة مليارات ريال في إطار النهضة التنموية للمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رفع أمير المنطقة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة تدشين عدد من المشاريع السكنية والطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال؛ منها مشروع إسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية؛ مؤكدًا أن تدشين هذه المشروعات يأتي في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله. والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وتناول أمير تبوك في حديثه للمواطنين، العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهًا باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.